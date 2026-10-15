Росіянин розповів, як убив п'ятьох бійців 72-ї бригади та рибалку: відео допиту

Після вбивств на Харківщині Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці

Підозрюваний зізнався, що після вбивства рибалки зіштовхнув його тіло у воду

Російський військовий, підозрюваний у розстрілі п'ятьох бійців 72-ї бригади ЗСУ та 60-річного рибалки на Харківщині, розповів про обставини вбивств. Першим про розстріл українських захисників повідомив «Главком» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Тепер Офіс генерального прокурора оприлюднив відео допиту підозрюваного.

Що відомо про підозрюваного?

Це 36-річний громадянин Росії Леонід Рижиков із Санкт-Петербурга, який служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Росіянин мав позивний Юла.

За інформацією СБУ, наприкінці липня 2026 року Рижикова мобілізували до російської армії після того, як він відбув вісім років ув'язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та крадіжку. Згодом його було направлено на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області.

Слідство встановило, що 5–6 жовтня поблизу села Стариця російський військовий потрапив під обстріл українських захисників. Після цього він утік із позицій, маючи при собі автомат АК-74.

Спочатку росіянин убив рибалку

Під час допиту окупант заявив, що 13 жовтня побачив рибалку біля водойми та вирішив наблизитися до нього. Спочатку чоловік перебував приблизно за 20 метрів, однак згодом відстань між ними скоротилася до трьох метрів.

«Я злякався, що він мене зараз здасть, і все, я його вбив», – сказав підозрюваний.

Росіянин розповів, що дістав автомат і вистрілив у чоловіка з відстані приблизно трьох метрів. Після пострілу рибалка впав біля водойми. Окупант зіштовхнув тіло чоловіка у воду.

Окупант розповів про розстріл військових

Підозрюваний також описав обставини вбивства українських військовослужбовців. Після вбивства рибалки він зайшов до будинку, де перебували військові. Рижиков стверджує, що почув, як один із чоловіків вибіг із будівлі. Коли той повернувся приблизно через п'ять-десять хвилин, окупант застрелив його.

«Я озирнувся назад, там ще троє військових, я їх убив», – розповів росіянин.

Після цього він забрав кілька речей та залишив будинок. Згодом один із військовослужбовців наказав йому зупинитися, однак окупант відкрив вогонь і втік.

Під час допиту Рижиков також повідомив, що в будинку бачив зброю, бронежилети та інше військове спорядження. На запитання, що він робив після вбивств, росіянин відповів, що продовжив рух у напрямку Харкова.

Допит російського військового, підозрюваного у вбивстві шістьох людей

Нагадаємо, 14 жовтня правоохоронці затримали 36-річного російського військовослужбовця Леоніда Рижикова з позивним Юла у Салтівському районі Харкова. За даними слідства, 13 жовтня поблизу села Михайлівка Харківського району окупант застрелив 60-річного цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми.

Того самого дня в селі Момотове підозрюваний зайшов до будинку, де перебували українські військовослужбовці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Унаслідок розстрілу загинули п'ятеро бійців.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.