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Мільйони осідали на рахунках близьких. Розкрито деталі операції «Карфаген»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Мільйони осідали на рахунках близьких. Розкрито деталі операції «Карфаген»
Антикорупційні органи розкрили схему легалізації мільйонів у справі «Карфаген»
фото: НАБУ

 У справі фігурують посадовець Офісу генпрокурора та ще четверо учасників злочинної організації

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Її учасники нібито систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували одержані кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ та САП.

За даними слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До неї він нібито залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до себе осіб, які офіційно там не працювали.

Слідство вважає, що фігуранти налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди за невтручання в незаконну діяльність так званих кол-центрів. За даними правоохоронців, ці структури займалися масовим шахрайством, жертвами якого ставали громадяни України та інших держав.

Одержані злочинним шляхом гроші учасники організації, за версією слідства, легалізовували за допомогою різних схем. Понад 20 млн грн вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

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За даними слідства, керівник організації також намагався приховати майно вартістю понад 12 млн грн, переоформивши його на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.

Крім того, понад 10 млн грн фігуранти розмістили на банківських рахунках близьких осіб. Ці кошти, за даними слідства, видавали за легальні доходи від підприємницької діяльності.

Наразі правоохоронці викрили п'ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтями про створення та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до діяльності організації.

Нагадаємо, після повідомлення про операцію «Карфаген» в Офісі генерального прокурора заявили, що працівника, можливу причетність якого до протиправної діяльності перевіряють правоохоронці, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

В Офісі генпрокурора наголосили, що всі обставини можливої причетності працівника до діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів, має встановити слідство.

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Теги: НАБУ нерухомість Офіс Генерального прокурора слідство майно операція «Карфаген» корупція в Україні

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Кримінал

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