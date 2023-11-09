Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни
За останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді з України 43 тис. громадян, більшість із яких - чоловіки
фото: odessa.online

Відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону

За останні 10 місяців Українські прикордонники відмовили у виїзді 43 тис. громадян. Більшість із них – чоловіки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час пресконференції, пише «РБК-Україна».

Речник наголосив, що у прикордонників велика кількість відмов на кордоні. «За 10 місяців у виїзді в перетину кордону було відмовлено 43 тис. громадян України, які слідували на виїзд з України», – констатував Демченко.

Він додав, що відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону. «Знову ж таки, тут більше йде мова про громадян України чоловіків», – зазначив спікер.

Раніше повідомлялося, що українських чоловіків за кордоном поступово стає дедалі більше, про що свідчить дослідження ЦЕС про біженців. Повідомляється, що кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 та березнем 2023 року.

Дані опитування свідчать, що серед дорослих частка чоловіків збільшилася з 17% у листопаді 2022 року до 22% у травні 2023 року. Це підтверджується даними про тимчасовий захист у європейських країнах серед громадян України, де частка дорослих чоловіків зросла з 27% у листопаді 2022 року до 29% у травні 2023 року.

Читайте також: Виїзд чоловіків за кордон: хто може супроводжувати родича та які документи потрібні
Теги: прикордонники Держприкордонслужба чоловік кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок пригоди чоловік потрапив до лікарні, де провів тиждень
Мешканець Черкас отримає від влади 60 тис грн. за те, що на нього впало дерево
13 жовтня, 18:35
Криворізький клуб після зникнення своїх працівників звернувся до прикордонників та поліції
SMM-спеціаліст і фотограф «Кривбаса» втекли з України після гри жіночої команди у Швеції – ЗМІ
15 жовтня, 11:32
У німецьких общинах бракує грошей
Винні біженці з України? Німецькі общини нарікають на великі борги
17 жовтня, 10:15
Організація не перебуває під санкціями Заходу, не дивлячись на те, що її очолює міністр оборони РФ
Російська географічна спілка, яку очолює Шойгу, намагається вербувати норвежців
20 жовтня, 15:11
Поліція на місці стрілянини у Тампі, штат Флорида
У США сталися масові стрілянини під час святкування Геловіну: є загиблі, десятки поранених
30 жовтня, 02:57
Світлана Лобода помітила російську агресію лише після повномасштабного вторгнення у 2022 році
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
29 жовтня, 15:42
Багато людей не бажають повертатись через очікування низької якості життя в Україні
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
31 жовтня, 00:30
Посол України у Польщі сподівається на перемогу здорового глузду
Хто блокує вантажівки з України? Український посол закликав до здорового глузду польських перевізників
Вчора, 14:42
Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила
Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила
1 листопада, 16:09

Події в Україні

Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни
Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Що заважає РФ захищати свою територію від атак: дані розвідки Британії
Що заважає РФ захищати свою територію від атак: дані розвідки Британії
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8
СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8
Приліт по базі ворога в Скадовську: з’явилися фото
Приліт по базі ворога в Скадовську: з’явилися фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
18K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8519
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
5792
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
5463
Зеленський назвав втрати України на фронті
5405
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту