Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни

За останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді з України 43 тис. громадян, більшість із яких - чоловіки

Відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону

За останні 10 місяців Українські прикордонники відмовили у виїзді 43 тис. громадян. Більшість із них – чоловіки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час пресконференції, пише «РБК-Україна».

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Речник наголосив, що у прикордонників велика кількість відмов на кордоні. «За 10 місяців у виїзді в перетину кордону було відмовлено 43 тис. громадян України, які слідували на виїзд з України», – констатував Демченко.

Він додав, що відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону. «Знову ж таки, тут більше йде мова про громадян України чоловіків», – зазначив спікер.

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Раніше повідомлялося, що українських чоловіків за кордоном поступово стає дедалі більше, про що свідчить дослідження ЦЕС про біженців. Повідомляється, що кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 та березнем 2023 року.

Дані опитування свідчать, що серед дорослих частка чоловіків збільшилася з 17% у листопаді 2022 року до 22% у травні 2023 року. Це підтверджується даними про тимчасовий захист у європейських країнах серед громадян України, де частка дорослих чоловіків зросла з 27% у листопаді 2022 року до 29% у травні 2023 року.