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Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: спливли неочікувані факти про водіїв

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: спливли неочікувані факти про водіїв
Польський уряд двічі звертався до протестувальників із проханням зупинити страйк
фото: Rafał Michałowski/Agencja Wyborcza

Ситуація становить загрозу для українських компаній та державного бюджету 

На польсько-українському кордоні страйкують перевізники лише однієї асоціації Польщі, а самі протестувальники раніше працювали на ринках Росії та Білорусі. Про це повідомили у Федерації роботодавців України.

«Страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників. Причому протестувальники – це водії вантажівок, які працювали на білоруському та російському ринках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію», – йдеться у повідомленні.

У публікації також говориться, що протестувальники не передавали українському уряду жодних вимог, і про них відомо лише зі ЗМІ. Зазначається, що блокування польськими перевізниками кордону впливає, в тому числі, і на майбутні контракти 2024 року, адже вони укладаються у листопаді-грудні.

Таким чином, ситуація становить загрозу для державного бюджету наступного року, а також впливає на участь українських компаній на міжнародних виставках.

«Найбільш вразливі в такій ситуації компанії, що відновлювали повністю зруйноване виробництво: вони ризикують зупинитись і більше не запустити роботу. Часу для вирішення проблеми – мало, а напрямків, які треба опрацювати – кілька», – говориться у публікації.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.

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Теги: протест кордон Польща водій

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