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    Підозрювані в убивстві майданівця Вербицького уночі вийшли з СІЗО

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    Учора суд Києва почав розгляд запобіжного заходу Мисливому - Підозрювані в убивстві майданівця Вербицького уночі вийшли з СІЗО
    Учора суд Києва почав розгляд запобіжного заходу Мисливому
    Фото Watchers

    Сергій Мисливий перед виходом отримав нову підозру

    Обвинувачені у викраденні та катуванні Ігоря Луценка і Юрія Вербицького – Іван Новотний та Сергій Мисливий – вийшли з СІЗО. Про це повідомляють з-під СІЗО та Печерського суду журналісти Watchers.

    Уночі з 7 на 8 серпня Печерський суд Києва почав розгляд запобіжного заходу Мисливому за новою підозрою, але згодом зробив перерву до 10:00 ранку.

    Сергій Мисливий натомість перед виходом отримав нову підозру. Вона стосується нововиявлених даних про ймовірну організаторську роль Мисливого. Раніше йому інкримінували лише виконання злочину.

    Мисливий до затримання у березні 2020 був у розшуку більше шести років.

    Новотного затримали у березні 2020, до цього він кілька місяців був у розшуку. Його зустрічали з СІЗО адвокат та двоє друзів.

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    Фото Watchers
    Фото Watchers

    Нагадаємо, Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні в Києві. За словами Луценка, викрадачів було 10. Їх найняла Партія регіонів, щоб чинити безлад у столиці на час Євромайдану.

    22 січня тіло Юрія Вербицького знайшли в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур.

    Слідство встановило обставини та особи підозрюваних у вбивстві Вербицького. Більшість із них втекли з України. Організатором злочину вважають Олександра Волкова. 16 квітня його засудили до дев'яти років в'язниці.

    Раніше інформували, що Сергій Мисливий та Іван Новотний, які обвинувачуються у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, можуть вийти на свободу 7 серпня.

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    Теги: суд Партія регіонів СІЗО адвокат
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    Підозрювані в убивстві майданівця Вербицького уночі вийшли з СІЗО