Погрози та суперечки: з'явилося розширене відео стрілянини в Дніпрі
Камери поліцейських зафіксували момент зупинки автомобіля Jaguar з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї
У Дніпрі 29 серпня сталася стрілянина, під час якої поліцейський застрелив чоловіка. «Схеми» опублікували розширене відео з нагрудних камер поліцейських, на якому чутно, що постраждалий чоловік почав сперечатися із поліціянтами та погрожувати їм.
На відео зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля Jaguar, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.
З посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ, журналісти повідомили, що правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом Jaguar на момент зупинки авто поліцейськими. Підозру готують з статтею Кримінального кодексу – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Стаття передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
«Окрім того, вже є результати експертизи крові загиблого, яка встановила, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння (2,4 проміле)», – повідомляють ЗМІ.
На відео чутно, як поліцейська закликає вийти жінку з автомобіля, адже камери зафіксували кілька порушень. Натомість жінка почала вимагати відразу показати усі записи й відмовлялася надати водійське посвідчення.
Після початку суперечки з автомобіля вийшов чоловік й почав погрожувати правоохоронцям. Поліцейська закликала чоловіка повернутися в автомобіль, але той заявив, що буцімто «вийшов походити». Після цього він наказав дружині закрити двері автомобіля й відкрити вікно, а сам залишився розмовляти з патрульними. Згодом чоловік почав з кимось спілкуватися телефоном. Згодом чоловік почав з кимось спілкуватися телефоном. Він почав виправдовуватися, що його зупинили «без причини», а згодом жінка почала чинити опір поліцейським та наголосила, що вона вагітна.
Оскільки камер було декілька, відео, отримане журналістами може доповнювати загальну картину інциденту. Загальний хронометраж відеороликів – 8 хвилин, що на 5 хвилин більше, ніж у відео, яке раніше викладали правоохоронці.
Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.
Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.
Патрульний, який застрелив Сілогаву, родом із Кременчука, де й починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, започаткував власний ресторанний бізнес, згодом помер через хворобу. Зараз рестораном керує його вдова. Поліцейський наразі затриманий, ДБР проводить розслідування. Також журналіст Ігор Мосійчук повідомив, що у Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпропетровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції.
До відома, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що смертельна стрілянина у Дніпрі за участі поліцейського є серйозним прецедентом.
Раніше з'явилося відео, як автомобіль «Ягуар» порушив правила дорожнього руху.
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