«У машині була коханка». Дружина застреленого поліцією в Дніпрі зробила заяву

У автівці, яку зупинили патрульні, були дорослі та діти

Стали відомі нові подробиці про застреленого поліцейським в Дніпрі Джумбері Сілогаву. Їх розповіла дружина загиблого Наталя Сілогава, передає ТСН.

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Як повідомлялося, чоловік перебував в автівці під час інциденту з жінкою. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина.

Проте Сілогава, яка в минулому була дружиною цього чоловіка, заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

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«Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було», – каже жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер.