Мерія Дніпра знову не пустила до себе аудиторів

Протягом 2022-2023 років аудитори намагалися безуспішно близько 50 разів потрапити до Дніпровської міськради

Аудиторська служба звернулася до поліції

Дніпровська міськрада знову не допустила аудиторів до перевірок попри нещодавно введену кримінальну відповідальність за перешкоджання їхній роботі. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

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У зв’язку з цим Східний офіс Державної аудиторської служби вже звернувся до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області «з метою проведення повної та всебічної перевірки фактів протиправної діяльності з боку міського голови Бориса Філатова та керівників департаментів Дніпровської міської ради» та внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, вже не вперше державні аудитори не мають змоги виконувати свою роботу та проводити планові ревізії доцільності та законності витрачання бюджетних коштів на місцях. Лише протягом 2022-2023 років аудитори Східного офісу відомства намагалися безуспішно близько 50 разів потрапити до Дніпровської міської ради для проведення ревізій та перевірок закупівель.

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«Це кричуща ситуація, коли органи контролю не мають змоги перевірити, куди і на що витрачаються державні кошти – у даному випадку йдеться про мільярди гривень, а влада на місцях ігнорує не лише державних аудиторів, а дозволяє собі ігнорувати норми Кримінального Кодексу, а відповідно рішення парламенту. Нагадаю, що у серпні 2023 року набули чинності зміни до Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю». Тобто за недопуск державних аудиторів до проведення планових ревізій передбачена кримінальна відповідальність. Навряд чи про це не знають у Дніпровській міськраді», – зауважила Басалаєва.

За її словами, передбачено проведення планових ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності в трьох структурних підрозділах Дніпровської міської ради: Департаменті гуманітарної політики, Департаменті капітального будівництва, Департаменті благоустрою та інфраструктури.

Загальний кошторис міста Дніпра, затверджений на 2023 рік, становить 15,5 млрд грн, що на 1,1 млрд більше, ніж у 2022 році.

Басалаєва зазначила, що плани проведення заходів державного фінансового контролю департаментів Дніпровської міськради було заздалегідь оприлюднено на офіційних вебсайтах Держаудитслужби та Східного офісу.

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Крім цього, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до міського голови Бориса Філатова з проханням сприяння допустити фахівців органу державного фінансового контролю до проведення ревізій, забезпечити робочими місцями, оргтехнікою та документами.

«Нагадаю тим, хто раптом забув, що децентралізація жодним чином не скасовує державний фінансовий аудит місцевих бюджетів. Неприпустимі ситуації, коли аудитори не можуть зайти роками чи місяцями на перевірку, щоб законно виконати свою роботу в інтересах держави та громадян та перевірити наскільки ефективно керівник використовує бюджетні кошти», – заявила Басалаєва, зазначивши, що у вересні також запланована ревізія КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, що Дніпровська міська рада блокує перевірки Державної аудиторської служби. Протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів.

Мер Дніпра Борис Філатов раніше відмахувався від перевірок тим, що в Україні діє карантин, розповіла в інтерв'ю «Главкому» голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За перешкоджання діяльності аудиторів встановлено кримінальну відповідальність. Оприлюднено Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю». Він набрав чинності з 10 серпня 2023 року.