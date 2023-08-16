У Дніпрі дерусифікувано ще понад 20 вулиць і провулків

Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів

Дніпровська міська рада на сесії 16 серпня проголосувала за перейменування понад 20 вулиць і провулків міста. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

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Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі, там нові назви отримали сім вулиць, та в Амур-Нижньодніпровському, де перейменували шість вулиць. Нові назви вулиці отримали в рамках закону про дерусифікацію.

«Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів, тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму і хто зараз обороняє державу від окупаційних військ РФ», – повідомив Філатов.

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За ухваленим сьогодні переліком у місті зʼявилися вулиці Вільного Козацтва, Курахівська та Гарета Джонса – британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932-1933 років.

Старі та нові назви вулиць у Дніпрі

вул. Артюшенка – вул. Вільного Козацтва,

вул. Кожем’яки – вул. Подєбрадська,

пров. Кожем’яки – пров. Подєбрадський,

вул. Крюкова – вул. Бахчисарайська,

вул. Робесп’єра – вул. Василя Кричевського,

пров. Робесп’єра – пров. Кричевського.

пров. Брянський – пров. Старолікарняний,

вул. Дальньоуральська – вул. Гарета Джонса,

пров. Дальньоуральський – пров. Гарета Джонса,

вул. Дунаєвського – вул. Олекси Повстенка,

вул. Марата – вул. Інженера Горяїнова,

вул. Таганська – вул. Петра Наріжного,

вул. Уляни Громової – вул. Миколи Богуславського.

вул. Гончарова – вул. Гончарна.

вул. Гладкова – вул. Квартальна,

вул. Одоєвського – Академіка Кримського,

пров. Одоєвського – пров. Кримського,

вул. Россі – вул. Прокопія Левандовського,

пров. Россі (Шевченківський р-н) – пров. Левандовського.

вул. Гур’ївська – вул. Курахівська.

вул. Дружинників – вул. Родини Кузьменків.

вул. Кулагіна – вул. Юхима Михайлова.

вул. Усенка – вул. Юрія Липи.

Окрім цього, на сесії затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з'явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового – вулиці Млинова та Вправна.

Нагадаємо, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.