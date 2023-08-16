У Дніпрі дерусифікувано ще понад 20 вулиць і провулків
Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів
Дніпровська міська рада на сесії 16 серпня проголосувала за перейменування понад 20 вулиць і провулків міста. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі, там нові назви отримали сім вулиць, та в Амур-Нижньодніпровському, де перейменували шість вулиць. Нові назви вулиці отримали в рамках закону про дерусифікацію.
«Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів, тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму і хто зараз обороняє державу від окупаційних військ РФ», – повідомив Філатов.
За ухваленим сьогодні переліком у місті зʼявилися вулиці Вільного Козацтва, Курахівська та Гарета Джонса – британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932-1933 років.
Старі та нові назви вулиць у Дніпрі
- вул. Артюшенка – вул. Вільного Козацтва,
- вул. Кожем’яки – вул. Подєбрадська,
- пров. Кожем’яки – пров. Подєбрадський,
- вул. Крюкова – вул. Бахчисарайська,
- вул. Робесп’єра – вул. Василя Кричевського,
- пров. Робесп’єра – пров. Кричевського.
- пров. Брянський – пров. Старолікарняний,
- вул. Дальньоуральська – вул. Гарета Джонса,
- пров. Дальньоуральський – пров. Гарета Джонса,
- вул. Дунаєвського – вул. Олекси Повстенка,
- вул. Марата – вул. Інженера Горяїнова,
- вул. Таганська – вул. Петра Наріжного,
- вул. Уляни Громової – вул. Миколи Богуславського.
- вул. Гончарова – вул. Гончарна.
- вул. Гладкова – вул. Квартальна,
- вул. Одоєвського – Академіка Кримського,
- пров. Одоєвського – пров. Кримського,
- вул. Россі – вул. Прокопія Левандовського,
- пров. Россі (Шевченківський р-н) – пров. Левандовського.
- вул. Гур’ївська – вул. Курахівська.
- вул. Дружинників – вул. Родини Кузьменків.
- вул. Кулагіна – вул. Юхима Михайлова.
- вул. Усенка – вул. Юрія Липи.
Окрім цього, на сесії затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з'явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового – вулиці Млинова та Вправна.
Нагадаємо, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.
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