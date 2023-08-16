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У Дніпрі дерусифікувано ще понад 20 вулиць і провулків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Дніпрі дерусифікувано ще понад 20 вулиць і провулків
Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі Дніпра
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів

Дніпровська міська рада на сесії 16 серпня проголосувала за перейменування понад 20 вулиць і провулків міста. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі, там нові назви отримали сім вулиць, та в Амур-Нижньодніпровському, де перейменували шість вулиць. Нові назви вулиці отримали в рамках закону про дерусифікацію.

«Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів, тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму і хто зараз обороняє державу від окупаційних військ РФ», – повідомив Філатов.

За ухваленим сьогодні переліком у місті зʼявилися вулиці Вільного Козацтва, Курахівська та Гарета Джонса – британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932-1933 років.

Старі та нові назви вулиць у Дніпрі

  • вул. Артюшенка – вул. Вільного Козацтва,
  • вул. Кожем’яки – вул. Подєбрадська,
  • пров. Кожем’яки – пров. Подєбрадський,
  • вул. Крюкова – вул. Бахчисарайська,
  • вул. Робесп’єра – вул. Василя Кричевського,
  • пров. Робесп’єра – пров. Кричевського.
  • пров. Брянський – пров. Старолікарняний,
  • вул. Дальньоуральська – вул. Гарета Джонса,
  • пров. Дальньоуральський – пров. Гарета Джонса,
  • вул. Дунаєвського – вул. Олекси Повстенка,
  • вул. Марата – вул. Інженера Горяїнова,
  • вул. Таганська – вул. Петра Наріжного,
  • вул. Уляни Громової – вул. Миколи Богуславського.
  • вул. Гончарова – вул. Гончарна.
  • вул. Гладкова – вул. Квартальна,
  • вул. Одоєвського – Академіка Кримського,
  • пров. Одоєвського – пров. Кримського,
  • вул. Россі – вул. Прокопія Левандовського,
  • пров. Россі (Шевченківський р-н) – пров. Левандовського.
  • вул. Гур’ївська – вул. Курахівська.
  • вул. Дружинників – вул. Родини Кузьменків.
  • вул. Кулагіна – вул. Юхима Михайлова.
  • вул. Усенка – вул. Юрія Липи.

Окрім цього, на сесії затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з'явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового – вулиці Млинова та Вправна.

Нагадаємо, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

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Теги: Дніпро вулиця дерусифікація

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