Поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Правоохоронці отримали висновок судово-медичної експертизи

Смерть Андрія Павлова, брата загиблого мера Кривого Рогу, настала внаслідок випадкового отруєння алкоголем. Про це повідомила пресслужба поліції.

Як заявили правоохоронці, згідно з висновком судово-медичної експертизи, причина смерті – «токсична дія спиртів, випадкове отруєння алкоголем».

Попри це, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Також поліція опублікувала свідчення товариша Павлова.

Нагадаємо, 18 жовтня тіло Андрія Павлова в квартирі на вулиці Черняховського близько 16:30 виявив його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим.

Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили застреленим на веранді його будинку в селі Вільне. Поруч з тілом лежав карабін.

7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Нагадаємо, Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.