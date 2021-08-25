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    Колишній мер Кривого Рогу Вілкул знову очолив місто

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    Колишній міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що не вірить у версію із&nbsp;самогубством мера міста Костянтина Павлова - Колишній мер Кривого Рогу Вілкул знову очолив місто
    Колишній міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що не вірить у версію із самогубством мера міста Костянтина Павлова
    Фото з відкритих джерел

    Секретар міськради виконує обов'язки міського голови до виборів нового мера

    Депутати міськради Кривого Рогу на сесії обрали колишнього міського голову Юрія Вілкула секретарем міськради.

    Секретар міськради виконує обов'язки міського голови до виборів нового мера, передають Depo.Дніпро та Перший Криворізький.

    «За» проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 особи.

    Місцеве видання повідомляє, що депутати «Слуги народу» не брали участі голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після того, як секретар міськради Олександр Котляр, обраний від «Слуг народу», склав з себе повноваження. Також не пішли голосувати депутати від партії «Сила людей».

    Участь в таємному голосуванні брали «Блок Вілкула. Українська перспектива» і ОПЗЖ.

    Також депутати прийняли звернення до Ради про призначення дострокових виборів.

    Юрій Вілкул двічі обирався на посаду мера Кривого Рогу і керував містом з 2010 по 2020 рік. На місцевих виборах 2020 року Вілкул оголосив, що знімає свою кандидатуру «за станом здоров'я» на користь кандидата Костянтина Павлова і закликав жителів Кривого Рогу підтримати його.

    Напередодні Вілкул заявив ЗМІ, що не вірить у версію із самогубством мера міста Костянтина Павлова. За словами Вілкула-старшого, при тих статках, що мав Павлов, він не міг піти на суіцид. При цьому ексмер Кривого Рогу ухилився від відповіді на питання, чи були у Павлова вороги, але зазначив, що той захоплювався полюванням.

    Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

    Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

    Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.

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    Теги: місцева влада вбивство Кривий Ріг смерть мер Олександр Вілкул Дніпропетровщина Опозиційна платформа — За життя місто
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    Колишній мер Кривого Рогу Вілкул знову очолив місто