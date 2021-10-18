Поліція розкрила деталі смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Наразі на місці події працюють експерти та слідчо-оперативна група

За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає

Поліція встановлює обставини смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу. Напередодні чоловік скаржився на самопочуття. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

«18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 46-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає», – пише пресслужба поліції.

За словами знайомого загиблого, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня.

«Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий», – відзначає пресслужба.

Наразі на місці події працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло Андрія Павлова направлять на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 18 жовтня тіло Андрія Павлова в квартирі на вулиці Черняховського близько 16:30 виявив його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим.

Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили застреленим на веранді його будинку в селі Вільне. Поруч з тілом лежав карабін.

7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Нагадаємо, Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.