  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ще сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим - Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим
    Ще сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим
    фото: Перший міський

    Тіло Андрія Павлова в квартирі виявив друг загиблого

    У Кривому Розі знайшли мертвим брат загиблого мера міста Костянтина Павлова. Про це з посиланням на інформацію правоохоронних органів повідомляє місцевий телеканал «Перший міський».

    Відзначається, що 18 жовтня тіло Андрія Павлова в квартирі на вулиці Черняховського близько 16:30 виявив його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим.

    de87cb5805183aae848715e374f16e24.i750x421x513.

    Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили застреленим на веранді його будинку в селі Вільне. Поруч з тілом лежав карабін.

    7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

    Нагадаємо, Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

    Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

    Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

    Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.

    Читайте також:
    Теги: кримінал Кривий Ріг політика смерть Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим