Смерть брата мера в Кривому Розі: поліція опублікувала свідчення товариша Павлова

Поліція показала відео з показами товариша покійного, який першим виявив його мертвим

Брат загиблого мера Кривого Рогу Андрій Павлов перед смертю 18 жовтня відмовився від допомоги лікарів. Про це у свідченнях поліції повідомив його товариш.

«О 05.07 зателефонував Андрію Юрійовичу та запропонував поїхати на роботу. Він попросив мене заїхати в магазин, щоб купити води», – розповів чоловік.

Коли товариш привіз воду Андрію Павлову, той повідомив, що погано почувається, тому на роботу не поїде, а поки полежить удома. Товариш запропонував викликати швидку, але той відмовився.

«Сказав: Нічого не потрібно, я полежу. Почуваюся загалом нормально», – пригадав чоловік.

Із квартири брата мера товариш вийшов близько 06.08, а об 11.00 зателефонував йому, щоб перевірити, як той себе почуває.

Але брат мера слухавку не брав. Товариш продовжував телефонувати.

«Останній дзвінок я зробив о 15.40. Він не відповідав. Потім після роботи я приїхав, і виявив його в квартирі. Відразу після цього викликав поліцію та швидку», – зазначив товариш Андрія Павлова.

Нагадаємо, 18 жовтня тіло Андрія Павлова в квартирі на вулиці Черняховського близько 16:30 виявив його друг. При цьому, за наявною інформацією, ще сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим.

Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили застреленим на веранді його будинку в селі Вільне. Поруч з тілом лежав карабін.

7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Нагадаємо, Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.