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    Новини

    У лісі на Київщині поліція виявила плантацію конопель (фото)

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    Вилучене зілля правоохоронці направили на експертизу - У лісі на Київщині поліція виявила плантацію конопель (фото)
    Вилучене зілля правоохоронці направили на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці вилучили майже 10 тисяч зелених кущів конопель

    Правоохоронці виявили посіви конопель у лісі Вишгородського району на Київщині.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Три ділянки, де вирощувалось наркозілля, виявили працівники Управління внутрішньої безпеки поліції серед лісу, поблизу села Абрамівка. Правоохоронці вилучили 9953 кущів конопель.

    На місці незаконного посіву працювали слідчо-оперативна група Вишгородського відділу поліції, дільничні офіцери поліції, оперативники та бійці полку поліції особливого призначення поліції Київщини.

    Вилучене направлено на проведення відповідної експертизи.

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    У лісі на Київщині поліція виявила плантацію конопель (фото)
    У лісі на Київщині поліція виявила плантацію конопель (фото)
    У лісі на Київщині поліція виявила плантацію конопель (фото)
    У лісі на Київщині поліція виявила плантацію конопель (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Поліцейські наразі встановлюють осіб, причетних до незаконного посіву конопель.

    Як повідомлялося, у селищі поблизу Маріуполя правоохоронці ліквідували багатотисячну плантацію конопель.

    Національна поліція України кримінал Київщина наркотики рослини
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