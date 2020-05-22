Поліція викрила злочинців, які виготовляли і збували онкохворим фальсифіковані ліки (фото)



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Вилучені під час обшуку медпрепарати були направлені на експертизу Фото: Нацполіція

Підпільний склад із ліками функціонував у Києві

Працівники управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора провели ряд слідчих та оперативно-розшукових заходів, у результаті яких викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікованих лікарських засобів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Наразі поліцейські встановили, що злочинне угруповання складалося із семи осіб: трьох організаторів - громадян України, трьох іноземців, які виконували роль кур'єрів. Також до складу угруповання входив збувальник, який займався зберіганням та подальшим продажем фальсифікованих ліків через інтернет-аптеку. Одна упаковка препаратів коштувала від 1500 до 2000 доларів. Незаконне виробництво медичних препаратів для лікування онкологічних захворювань фігуранти організували у себе вдома. Фасування, пакування та збут здійснювали в офісі. Підпільний склад функціонував у Києві.

Під час слідчих дій в офісному приміщенні, де знаходився склад, поліцейські вилучили устаткування, тару, записи з «чорновою» бухгалтерією, контрафактну продукцію, 10 тисяч доларів США. Медпрепарати були направлені на експертизу, яка підтвердила їхню фальсифікацію.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) та ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Національної поліції України завершили та скерували до суду обвинувальний акт. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кримінальне провадження щодо інших фігурантів виділене в окреме кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.