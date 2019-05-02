Поліція виявила на Донеччині схрон зі зброєю та боєприпасами



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Виявлена зброя і боєприпаси Фото: Нацполіція

Арсенал зброї знайшов 18-річний місцевий житель

У Мирнограді Донецької області поліцейські виявили схрон зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

До співробітників поліції під час патрулювання звернувся 18-річний місцевий житель, який повідомив, що знайшов арсенал зброї.

У покинутій будівлі поліцейські виявили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 мм у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 мм та 9 мм. Все вилучене буде спрямовано на експертизу.

Поліція встановлює власника небезпечного арсеналу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше на Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження.