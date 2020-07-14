У Харкові жінка задушила дитину і наклала на себе руки



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На місці інциденту знайдено передсмертну записку

У Харкові правоохоронці розслідують обставини загибелі жінки та її дитини.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Відзначається, що інформація про подію надійшла правоохоронцям Новобаварського відділу близько 20:10 понеділка. За попередніми даними, 37-річна жінка задушила сина, а після цього порізала собі вени і померла від втрати крові.

Під час огляду будинку поліцейські виявили передсмертну записку.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Огляд місця події триває, з'ясовуються усі обставини.

До слова, раніше повідомлялося, що жителька РФ вбила дев'ятирічного хлопчика через те, що то слухав гучну музику.

Жінка посварилася з дитиною і задушила хлопчика. Потім жінка приховала сліди злочину.

В даний час росіянку заарештували за підозрою у вбивстві малолітнього. Суд помістив її під арешт.

Хлопчик довгий час вважався зниклим. Його пошуками займалися сотні людей: волонтери та правоохоронці.