Верховний Суд роз’яснив, чи є вбивство при вторгненні в житло перевищенням самооборони



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Протиправне насильницьке вторгнення у житло

Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання

Колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду підтвердила право на позбавлення життя при захисті від нападу групи осіб, які протиправно вторглися в житло, пише «ЛІГА.Закон».

Постановою у справі № 342/538/14-к (провадження № 51-646км18) був скасований вирок чоловікові, якого визнали винним в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Суди встановили, що чоловік, захищаючись від незаконного проникнення в житло і нападу з боку двох осіб, наніс нападаючій кухонним ножем один удар в груди внаслідок чого вона того вечора ж померла в лікарні.

Суд роз’яснив, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту.

До критеріїв визначення правомірності необхідної оборони належать: наявність суспільно небезпечного посягання, його дійсність та об’єктивна реальність, межі захисних дій, які б не перевищували меж необхідності, а шкода особі, яка здійснює посягання, не перевищувала б ту, яка для цього необхідна.

Закон передбачає винятки із загального правила про те, що при необхідній обороні особа, що захищається, повинна додержуватися визначеної межі, завдаючи шкоду посягаючому:

напад озброєної особи;

напад групи осіб;

протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення.

У таких випадках шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення посягаючого життя.

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