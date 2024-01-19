Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова

Нещодавно журналіст Юрій Ніколов заявив про залякування

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова. Про це Hromadske повідомили в поліції Києва.

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Як зазначили правоохоронці, працівники поліції проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України – вплив на журналіста з метою перешкоджання.

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Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування.

Як повідомлялося, раніше Юрій Ніколов оприлюднив дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До слова, на Київщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за зверненням журналістки Bihus.Info після того, як команду проєкту прослуховували, а також записували медійників на камери у заміському комплексі.