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Журналіст, який розслідував схему «яйце за 17 грн», заявляє про залякування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Журналіст, який розслідував схему «яйце за 17 грн», заявляє про залякування
На момент інциденту журналіста не було вдома, а нападники налякали його матір
фото: Юрій Ніколов/Facebook

«Якісь чуваки ломились в двері, кричали щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками»

Журналіст Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування.

«Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками. Мене не було вдома, ходив до друга дивитись фінал турніру по снукеру», – йдеться у повідомленні журналіста.

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Журналіст, який розслідував схему «яйце за 17 грн», заявляє про залякування фото 2
Журналіст, який розслідував схему «яйце за 17 грн», заявляє про залякування фото 3
Журналіст, який розслідував схему «яйце за 17 грн», заявляє про залякування фото 4

Ніколов зазначив, що незвані гості налякали його маму, яка після онкології живе з ним, і додав, що відео інциденту «через 15 хвилин» виклали у мережу.

«Я навіть не знаю якому деген*рату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю по корупції на військових закупівлях», – зазначив він.

Ніколов додав, що, не дивлячись на нападки Резнікова, його не покарали за статтю про корупцію в Міноборони, а сам міністр оборони позбувся своєї посади. 

Як повідомлялося, раніше Юрій Ніколов оприлюднив дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До слова, колишній керівник закупівельного департаменту Міноборони Богдан Хмельницький, який підписував контракт на купівлю яєць по 17 грн за штуку, вийшов із СІЗО, де перебував під заставою в 40 млн грн.

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Теги: напад журналіст

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