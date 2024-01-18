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Правоохоронці розпочали провадження через прослуховування журналістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці розпочали провадження через прослуховування журналістів
Журналістка Bihus.Info звернулася до поліції із заявою про незаконне поширення конфіденційної інформації
фото з відкритих джерел

Раніше у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу

На Київщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за зверненням журналістки Bihus.Info після того, як команду проєкту прослуховували, а також записували медійників на камери у заміському комплексі. Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

Зазначається, що журналістка Bihus.Info звернулася до поліції із заявою про те, що невстановлені особи незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 Кримінального кодексу України).

Окрім того, юристи Bihus.Info теж звернулися до Нацполіції, Офісу генпрокурора та СБУ із заявами щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів. 

До правоохоронців подали заяви за трьома статтями ККУ: 

  • ст. 182 – порушення недоторканності приватного життя;
  • ст. 163 – порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер;
  • ст. 171 – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Також команда вимагає СБУ визнати членів проєкту потерпілими в уже відкритому провадженні.

«Ця історія – яскравий приклад спроби тиснути на незалежні медіа, проте ми продовжимо робити розслідування і викривати схеми посадовців», – йдеться в повідомленні Bihus.Info.

Як повідомлялося, Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info». 

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. 

До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.

Теги: ЗМІ Офіс Генерального прокурора поліція журналіст

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