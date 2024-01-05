Відмова у безкоштовному проїзді для військових: КМВА вживатиме заходів

КМВА реагуватиме на порушення прав військових у громадському транспорті: посадові особи складатимуть протоколи у разі правопорушеня

Військові та ветерани мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті за наявності посвідчення Учасника бойових дій. Проте інколи виникають ситуації, у яких військовим відмовляють у безкоштовному перевезенні. У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що завжди підтримували й будуть підтримувати захисників, тому вживатимуть потрібних заходів для унеможливлення таких випадків. Про це було опубліковано на телеграм-каналі КМВА.

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Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що треба робити у випадку, якщо військовому відмовляють у безкоштовному проїзді: «Якщо таке правопорушення вчинено по відношенню до вас, чи ви стали свідком, як перевізник міського транспорту відмовився перевозити іншу особу з посвідченням УБД – невідкладно телефонуйте до гарячої лінії Укртрансбезпеки за номером 068 332 70 01 або пишіть на електронну адресу [email protected]».

У КМВА запевнили, що посадові особи Укртрансбезпеки реагуватимуть на повідомлення, виїжджатимуть на місця скоєння правопорушення і складатимуть відповідні протоколи.

Нагадуємо, Київщина збільшує кількість блокпостів та перевірятиме місця скупчення людей. Громадянам необхідно мати при собі мати документи, які посвідчують особу.