Хто вбив батька помічника патріарха Кирила. Стали відомі несподівані подробиці

Вбивцею виявився ексбоєць ПВК «Вагнер»

Російські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Романа Легойди – батька Володимира Легойди, що керує пресслужбою російського патріарха Кирила. Про це повідомила офіційна представниця МВС Росії Ірина Волк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підозрюваний у вбивстві - 25-річний Адам Щербаков, що раніше був засуджений за розбій на дев'ять років, але вступив до ПВК «Вагнер» і був амністований. Російські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, що злочинець втік із зони бойових дій в Україні.

Офіційний телеграм-канал Слідчого комітету Росії розповсюдив кадри, на яких затриманий зізнається у скоєнні вбивства з метою пограбування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Адам Щербаков зізнався, що не хотів убивати 90-річного пенсіонера, але той несподівано чинив опір. «Я підійшов до нього, щоб він підвіз мене до іншої крамниці. Він мене повіз, я зупинив його на півдорозі, показав йому ножа. Я нічого не робив. Ми почали боротися, він намагався вирвати у мене ніж. І все. Я його вбив», – розповів затриманий.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

Як повідомлялося, тіло Романа Легойди з численними колото-різаними ранами виявили у п'ятницю на узбіччі траси у підмосковному Видному. Загиблому завдали близько 20 ножових ударів.