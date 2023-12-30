У Києві значно зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару

У суботу з-під завалів дістали тіла ще чотирьох загиблих

Кількість загиблих у результаті атаки на Київ 29 грудня зросла до 13 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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У суботу, 30 грудня, о 10:35 він повідомив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали тіла ще двох загиблих.

Але менш ніж за 10 хвили Кличко додав, що було виявлено і вилучено з-під завалів ще два тіла.

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«На цей час 13 загиблих», - сказав мер.

Крім того, у Києві в результаті ракетного удару 32 людини постраждали, 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

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Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Станом на вечір 29 грудня було відомо про дев'ятьох загиблих. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували вісім постраждалих.

Пошук людей під завалами триває.