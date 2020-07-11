На Житомирщині СБУ викрила схему імпорту спецтехніки з Європи



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Керівнику митного посту та трьом його підлеглим повідомлено про підозру у вчиненні злочину

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, які засвідчили, що через функціонування корупційного механізму державний бюджет не отримав майже 4 мільйони гривень

Співробітники Служби безпеки України задокументували схему сірого імпорту вантажних автомобілів та спецтехніки з Євросоюзу, організовану посадовцями одного із митних постів Житомирської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередньою версією слідства, корупційний механізм організував керівник митного посту разом із трьома підлеглими – головними державними інспекторами. Встановлено, що протягом 2018-2019 років посадовці за винагороду сприяли фірмам-імпортерам у незаконному ввезенні та розмитненні транспорту за пільговими умовами. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані щодо технічних характеристик та року випуску автомобілів, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість посадовці митного посту «не помічали» цих невідповідностей», – йдеться у повідомленні.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, які засвідчили, що через функціонування корупційного механізму державний бюджет не отримав майже 4 мільйони гривень акцизного збору та податку на додану вартість.

За матеріалами Служби безпеки керівнику митного посту та трьом його підлеглим повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо відсторонення чиновників від займаних посад та обрання їм міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Документування корупційної схеми проводили співробітники УСБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованим у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ викрила корупційну схему на митниці в Івано-Франківську.

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