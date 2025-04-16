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Нейтралізовано нову розгалужену агентурну мережу ФСБ: деталі від СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Нейтралізовано нову розгалужену агентурну мережу ФСБ: деталі від СБУ
СБУ одночасно затримала девʼять агентів ФСБ, які готували теракти у центральних та східних регіонах України
фото: СБУ

Агенти РФ займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у чотирьох регіонах України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації затримано девʼять агентів, що готували теракти і диверсії на замовлення РФ. Серед фігурантів – п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Як встановило розслідування, агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.

За допомогою спостережних «точок» окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження, пояснюють в СБУ
За допомогою спостережних «точок» окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження, пояснюють в СБУ
фото: СБУ

Також фігуранти мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ, додають в СБУ.

«За матеріалами справи, терористи діяли порізно, але з чітким розподілом «обовʼязків» під контролем двох співробітників ФСБ. Відповідно до вказівок російських спецслужбістів одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та закладала їх у схрони. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Додатково вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ», – повідомляють правоохоронці.

За допомогою спостережних «точок» окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження, пояснюють в СБУ.

У фігурантів вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України
У фігурантів вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України
фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі ФСБ, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України.

За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі, кожного з яких ФСБ завербувала через телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

Наразі чотирьом затриманим уже повідомлено про підозру. Крім того, заочну підозру отримали двоє співробітників ФСБ, які координували діяльність агентурної мережі.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині російського агента, який одночасно працював на ФСБ та Головне розвідувальне управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Також на Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства Московської церкви в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії. Раніше вона писала листа очільнику Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України.

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Теги: російські агенти СБУ теракт

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