СБУ затримала агента РФ, який готував прорив ворожих військ на Сумщину

Під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти

Росіяни сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області РФ

Служба безпеки затримала на прикордонні Сумщини ще двох ворожих поплічників. Один із них – громадянин РФ, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини.

«Відповідно до ворожого задуму росіяни сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області РФ. Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в «обхід» позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордонні Шосткинського району. Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону», – пояснюють в СБУ.

Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти.

Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих «прильотів» та передати локації вогневого ураження до ФСБ.

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на блокпосту, який вони намагались перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони. На місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Як відомо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у чотирьох регіонах України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації затримано девʼять агентів, що готували теракти і диверсії на замовлення РФ. Серед фігурантів – п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Як встановило розслідування, агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.

Нагадаємо, двоє молодиків у Києві опинилися під підозрою після того, як, спокусившись на швидкий заробіток у телеграмі, здійснили підпал двох автомобілів військовослужбовців у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у квітні 2025 року один з підозрюваних, шукаючи підробіток у мережі Інтернет, отримав повідомлення в телеграмі, в якому йому пропонували заробити від $1тис. до $15 тис. Для цього потрібно було на замовлення підпалити адміністративну будівлю правоохоронного органу або автомобіль військового. Сума винагороди залежала від складності виконаного завдання.

До слова, Кремль починає вербувати українських дітей із прохань виконати невеличкі завдання – розклеїти чи рознести листівки або намалювати графіті. Про це повідомила начальниця Управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник в ефірі телемарафону