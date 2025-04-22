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Допомагали окупантам захоплювати церкви. СБУ оголосила підозру «високопосадовцям» РПЦ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Допомагали окупантам захоплювати церкви. СБУ оголосила підозру «високопосадовцям» РПЦ
СБУ: Від початку вторгнення архієреї під керівництвом Гундяєва сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України
колаж: glavcom.ua

Протягом 2022-2024 років фігуранти входили до складу підконтрольного Кремлю «священного синоду» РПЦ

Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2024 років фігуранти входили до складу підконтрольного Кремлю «священного синоду» РПЦ. Йдеться про:

  1. Олександра Снігура (Артемія) – митрополита Хабаровського та Приамурського;
  2. Михайла Кондратьєва (Мефодія) – єпископа Кам’янського та Камишилівського;
  3. Віталія Єрмакова (Амвросія) – митрополита Тверського та Кашинського;
  4. Леоніда Горбачова – патріаршого екзарха Африки;
  5. Андрія Малаханова – архієпископа Петропавлівського та Камчатського;
  6. Петра Мансурова (Петра) – єпископа Калачинського та Муромцевського;
  7. Миколу Церпицького (Лева) – митрополита Новгородського та Староросійського;
  8. Юрія Єпіфанова (Арсенія) – митрополита Липецького та Задонського;
  9. Михайла Наконечного (Кирила) – митрополита Казанського та Татарстанського;
  10. Олексія Кривенка (Миколу) – єпископа Північнобайкальського та Сосново-Озерського;
  11. Валерія Голубєва (Іллю) – архієпископа Анадирського та Чукотського;
  12. Яна Кайгородцева (Іларіона) – єпископа Кінешемського та Палехського;
  13. Іллю Пєрова (Тарасія) – єпископа Північноморського та Умбського;
  14. Олександра Таранова (Аркадія) – архієпископа Ровеньківського та Свердловського.

Як встановило розслідування, від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Гундяєва сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України.

«Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо «приєднання» до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів», – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів всім 14-м фігурантам заочно повідомлено про підозру. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше Служба безпеки повідомила про підозри двом клірикам Московської церкви, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, настоятелі публічно вихваляли російського диктатора Володимира Путіна, закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання. Під час спілкування з парафіянами прихильники Росії поширювали ворожу пропаганду.

До слова, патріарх Російської православної церкви Кирило під час великодньої служби в ніч проти 20 квітня у храмі Христа Спасителя в Москві назвав Великдень «днем перемоги». Про це інформує «Главком» із посиланням на російські медіа.

«Великдень – це день перемоги. Ми знаємо, є день перемоги, пов’язаний із перемогою у війні, а Великдень – це день перемоги, пов’язаний із перемогою над найстрашнішим ворогом, над дияволом, над силами зла, які безроздільно панували у світі», – сказав очільник РПЦ.

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Теги: СБУ Московська церква в Україні патріарх кирило

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