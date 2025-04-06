Лінія фронту станом на 6 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного (23 ракети) та 63 авіаційних ударів, скинувши зокрема, 104 КАБ, залучив для ураження 718 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 квітня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував в районі Вовчанська та у бік Кам’янки. Противник завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані, Золочеву та Дворічанському.

На Куп'янському напрямку

Ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове, українські підрозділи відбили п’ять атак, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку

Ворог 20 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба, Нового. Наші воїни зупинили 14 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

На Торецькому напрямку

Ворог провів 17 наступальних дій на позиції наших військ в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 42 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, наразі триває п’ять боєзіткнень.

Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль, ще одне боєзіткнення триває досі. Авіаударів зазнали Одрадне, Комар, Мирне.

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося 29 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог завдав 16 авіаційних ударів та скинув 17 КАБ, здійснив 178 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1138-й день повномасштабної війни в Україні.