Правоохоронці затримали на хабарі головного інспектора ДАБІ в Закарпатській області

Посадовець ДАБІ вимагав гроші за позитивний висновок під час проведення перевірки

Працівники прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області задокументовали в Ужгороді факт вимагання і одержання хабаря у сумі 400 доларів головним державним інспектором по ліцензуванню Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області. Про це повідомила речниця



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Посадовець ДАБІ вимагав гроші за позитивний висновок під час проведення перевірки

Працівники прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області задокументовали в Ужгороді факт вимагання і одержання хабаря у сумі 400 доларів головним державним інспектором по ліцензуванню Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області. Про це повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

«Зафіксовано факт вимагання неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів та отримання 400 доларів головним державним інспектором по ліцензуванні ДАБІ в Закарпатській області від керівника приватного підприємства. Посадовець ДАБІ вимагав зазначену суму коштів за позитивний висновок під час проведення перевірки суб'єкта господарювання та не притягнення керівника приватного підприємства до відповідальності», - розповіла Попович.

Хабарника викрито при одержанні хабаря в м. Ужгород неподалік адмінбудівлі ДАБІ в Закарпатській області.

Грошові кошти вилучено, тривають першочергові слідчі дії.