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    Правоохоронці затримали на хабарі головного інспектора ДАБІ в Закарпатській області

    Посадовець ДАБІ вимагав гроші за позитивний висновок під час проведення перевірки
    Працівники прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області задокументовали в Ужгороді факт вимагання і одержання хабаря у сумі 400 доларів головним державним інспектором по ліцензуванню Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області. Про це повідомила речниця
    • Сьогодні, 21:00
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    Посадовець ДАБІ вимагав гроші за позитивний висновок під час проведення перевірки

    Працівники прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області задокументовали в Ужгороді факт вимагання і одержання хабаря у сумі 400 доларів головним державним інспектором по ліцензуванню Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області. Про це повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

    «Зафіксовано факт вимагання неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів та отримання 400 доларів головним державним інспектором по ліцензуванні ДАБІ в Закарпатській області від керівника приватного підприємства. Посадовець ДАБІ вимагав зазначену суму коштів за позитивний висновок під час проведення перевірки суб'єкта господарювання та не притягнення керівника приватного підприємства до відповідальності», - розповіла Попович.

    Хабарника викрито при одержанні хабаря в м. Ужгород неподалік адмінбудівлі ДАБІ в Закарпатській області.

    Грошові кошти вилучено, тривають першочергові слідчі дії.

     

     

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