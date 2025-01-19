У Києві затримано адвоката, який вербував агентів для РФ та захищав їх у судах

Київський адвокат, який був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим, отримав підозру

Столичний адвокат отримав підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За даними правоохоронців, він вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Задокументовано як юрист спочатку допоміг рашистам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді. За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського ГРУ Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову «винагороду» від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів.

Співробітники СБУ задокументували злочини адвоката і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи.

Зокрема, раніше повідомлялося, що зараз здійснюється досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за фактами підпалів автотранспорту, що належить військовослужбовцям, а також релейних шаф «Укрзалізниці», на причетність до яких перевіряється 13 неповнолітніх та малолітніх осіб. Наймолодшому фігуранту, якого завербували росіяни, – 10 років.