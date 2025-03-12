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Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув
Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями
фото: СБУ

СБУ: Поплічниками ворога виявилися двоє неповнолітніх, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку «легких грошей»

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську організувала РФ: ворог підірвав власних агентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За наявними даними, ввечері 11 березня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку «легких грошей» і втягнула у злочинну діяльність. 

Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув фото 1
фото: СБУ

Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. 

«В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу», – йдеться у повідомленні.

Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув фото 2
фото: СБУ

СБУ зазначає, що обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

«Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті», – повідомляють в СБУ.

Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.

Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

«СБУ вкотре застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику, вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються, як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити», – підсумували в СБУ.

Нагадаємо, що ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».

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Теги: Івано-Франківськ обмін ворог розслідування гроші теракт окупанти росія

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