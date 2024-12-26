На Торецькому напрямку у полон здався громадянин Єгипту, якого завербувала РФ

Раніше на Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон єгиптянина

Українські воїни впритул знищили більшість окупантів, а громадянин Єгипту – здався у полон

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу повідомили, що до них у полон здався громадянин Єгипту, який воював проти України на боці військ РФ. Про це повідомляє пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Це сталось на Торецькому напрямку, де, зауважують бійці, щоденні штурми окупантів нагадують бої з «вагнерівцями»: «Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось – кількість втрат. І нещодавній штурм – яскравий тому приклад».

Захисники повідомили, що користуючись туманною погодою групі окупантів вдалось пробратись до позицій українських бійців, але їх зустріли вогневим ураженням піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.

Українські воїни впритул знищили більшість окупантів. Один з них впав в окоп до свого комрада-попередника, але його «швидко викурили звідти гранатами». І, зрештою, ліквідували.

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу повідомили, що до них у полон здався громадянин Єгипту, який воював проти України на боці військ РФ. pic.twitter.com/ksZbk70t4O — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 26, 2024

Решта окупантів штурмової групи намагалась втекти, сховатись чи прикинутись мертвими. Але кожного з них «вполювали» пілоти Батальйону безпілотних систем та Kurt&Company.

«І лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцями довелось пояснювати все жестами», – додали військові.

Це вже не перший такий випадок. На Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон окупантів, один з них виявився єгиптянином. Про це повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

Дрималовський розповів, що єгиптянин приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Йому через місяць після отримання російського паспорта дали повістку та відправили на фронт. Згодом окупант потравпив у полон.

Також відомо, що Росія завербувала сотні жителів Ємену для участі у війні проти України. Це свідчить про зміцнення зв’язків між Кремлем та угрупованням хуситів, повідомляє Financial Times.

Жителі Ємену розповіли, що росіяни обіцяли їм високооплачувану роботу та навіть громадянство РФ. Однак після прибуття через компанії, пов’язані з хуситами, їх силоміць призвали до лав російської армії і відправили на передову для участі у війні проти України.