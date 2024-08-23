Окупанти продовжують вербувати молодь в Україні – Центр національного спротиву

Під виглядом навчання патріотизму окупанти продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях

Російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія» , використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

«Молодь залучають до різноманітних пропагандистських заходів, а потім і до військового вишколу. Їм обіцяють можливість змінити світ», – йдеться в повідомленні.

Молоді люди залучаються до пропагандистських заходів та військової підготовки під обіцянками «змінити світ» . Однак, насправді, ці програми спрямовані на перетворення української молоді на «гарматне м'ясо» для майбутніх воєн Кремля.

Центр національного спротиву закликає громадян повідомляти про кураторів таких проєктів та випадки вербування підлітків.