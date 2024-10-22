РФ завербувала 10-річну дитину. Прокурор Харківщини шокував даними

«Це найбільш вразлива, на мій погляд, категорія суспільства. Бо діти найбільше піддаються впливу»

Російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтервʼю Oboz.ua

«Зараз здійснюється досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за фактами підпалів автотранспорту, що належить військовослужбовцям, а також релейних шаф «Укрзалізниці», на причетність до яких перевіряється 13 неповнолітніх та малолітніх осіб. Наймолодшому фігуранту, якого завербували росіяни, – 10 років!» – зауважив Фільчаков.

За його словами, на сьогодні у п’яти кримінальних провадженнях шістьом особам повідомлено про підозру. У вказаних справах неповнолітні та малолітні залучалися до диверсійної діяльності через месенджер Telegram представниками спецслужб держави-агресора через анонімні акаунти з обіцянками грошової винагороди, пояснив прокурор.

«Це не ідейні люди. Це найбільш вразлива, на мій погляд, категорія суспільства. Бо діти найбільше піддаються впливу», – запевнив посадовець.

Фільчаков додає, що наразі правоохоронці проводять комплексну та системну роботу серед неповнолітніх, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки дій. За його інформацією, в області вже мають результати: з вересня тенденція щодо вчинення вказаних злочинів і серед дорослих, і серед неповнолітніх зменшилась.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали групу неповнолітніх, які на замовлення Росії палили об’єкти «Укрзалізниці» на Чернігівщині. Правоохоронці зауважили, що юнаки знищували релейні шафи «Укрзалізниці» на Чернігівщині. Росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Хлопець активно шукав «легких заробітків» в Телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.

Також служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-Франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.