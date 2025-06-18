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Правоохоронці викрили найбільше підпільне виробництво стероїдів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці викрили найбільше підпільне виробництво стероїдів
Зловмисники діяли на території кількох областей України
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Фігуранти продавали стероїди під виглядом медичних препаратів для спортсменів

Правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх розповсюджували під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група діяла на території кількох областей України, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей. Її учасники налагодили повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених лікарських засобів. Виробництвом займалися у несертифікованих приміщеннях в одному з регіонів. Для цього використовували кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Правоохоронці викрили найбільше підпільне виробництво стероїдів фото 1
Правоохоронці провели близько 60 обшуків
Правоохоронці провели близько 60 обшуків
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати. Серед них – гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який часто приймають спортсмени для збільшення м’язової маси. Ззовні лікарські засоби мали вигляд оригінальної продукції – з фабричним пакуванням, маркуванням, голограмами та інструкціями. Однак більшість є вигаданими препаратами, що не зареєстровані ні в Україні, ні в жодній іншій країні», – йдеться в заяві.

Продукцію продавали через месенджери та вебсайти. Під час документування діяльності міжрегіонального угруповання правоохоронці провели близько 60 обшуків. Вилучили обладнання, сировину, велику кількість готової продукції – 20 тис. упаковок понад 30-ти різних найменувань медпрепаратів, майже 5 кг таблеток розсипом, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами. Також було вилучено готівки на 20 млн грн.

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Підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Організатор та чотири учасники організованої злочинної групи отримали підозри за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України). Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Призначені судові експертизи щодо хімічного складу інших препаратів, у тому числі на наявність сильнодіючих або отруйних речовин. Встановлюються інші учасники організованої злочинної групи та їх роль.

До слова, двоє громадян Азербайджану організували незаконне ввезення в Україну та збут російських лікарських препаратів.

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Теги: Офіс Генерального прокурора ліки

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