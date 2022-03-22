Рашисти захопили евакуаційну колону біля Маріуполя

Загарбники вже заявили, що всю техніку заберуть, а людей, можливо, відпустять

Бойовики так терористичної організації «ДНР», якими керує Росія, захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на узгодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Сьогодні на коридорі, який ми спробували ще раз відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники «ДНР». Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинилися. Ми намагаємося їх витягнути всіма силами», – сказала міністр.

Верещук зазначила, що цей коридор узгоджувала і Росія, і Червоний хрест.

«Це визнаний коридор, ми його погодили, погодили з Червоним Хрестом, і зараз людей тримають у заручниках. Повідомляють, що техніка буде вилучена, а людей можливо відпустять, а можливо й ні», - зазначила Верещук.

Як повідомляв «Главком», для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 22 березня, мали працювати три гуманітарних коридори. Для цього із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Тим часом очільник МЗС Греції хоче супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя. У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків.