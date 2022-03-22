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    Кримінал

    Рашисти захопили евакуаційну колону біля Маріуполя

    Рашисти захопили евакуаційну колону біля Маріуполя
    фото: Маріупольська міськрада

    Загарбники вже заявили, що всю техніку заберуть, а людей, можливо, відпустять

    Бойовики так терористичної організації «ДНР», якими керує Росія, захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на узгодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    «Сьогодні на коридорі, який ми спробували ще раз відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники «ДНР». Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинилися. Ми намагаємося їх витягнути всіма силами», – сказала міністр.

    Верещук зазначила, що цей коридор узгоджувала і Росія, і Червоний хрест.

    «Це визнаний коридор, ми його погодили, погодили з Червоним Хрестом, і зараз людей тримають у заручниках. Повідомляють, що техніка буде вилучена, а людей можливо відпустять, а можливо й ні», - зазначила Верещук.

    Як повідомляв «Главком», для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 22 березня, мали працювати три гуманітарних коридори. Для цього із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

    Тим часом очільник МЗС Греції хоче супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя. У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти бойовики на Донбасі «ДНР» ДСНС війна вантажівки червоний хрест Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Рашисти захопили евакуаційну колону біля Маріуполя