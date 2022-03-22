Сьогодні працюватимуть три «зелені коридори» з Маріуполя

Стали відомі плани роботи гуманітарних коридорів 22 березня

22 березня для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя буде працювати три маршрути. Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

Бердянськ – Запоріжжя

Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

Мангушська громада – Запоріжжя

Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»

Нікольське – Запоріжжя

Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

«Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці. Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців», – йдеться в повідомленні.

Зараз вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою

Також вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців

В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

3-62-76 та 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

(095) 220- 41- 11

(067) 220- 41- 12

0800- 503- 508

Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя.

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