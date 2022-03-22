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    Події в Україні

    Сьогодні працюватимуть три «зелені коридори» з Маріуполя

    У вівторок зосередяться над евакуацією маріупольців - Сьогодні працюватимуть три «зелені коридори» з Маріуполя
    У вівторок зосередяться над евакуацією маріупольців
    фото: Укрінформ

    Стали відомі плани роботи гуманітарних коридорів 22 березня

    22 березня для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя буде працювати три маршрути. Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

    • Бердянськ – Запоріжжя

    Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27

    • Мангушська громада – Запоріжжя

    Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»

    • Нікольське – Запоріжжя

    Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

    «Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці. Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців», – йдеться в повідомленні.

    Зараз вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою

    Також вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців
    В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога

    Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

    • 3-62-76 та 3-52-52
    • 097 551 59 17
    • 050 439 75 29.

    Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

    • (095) 220- 41- 11
    • (067) 220- 41- 12
    • 0800- 503- 508

    Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна школа вантажівки машини громада Україна село окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Сьогодні працюватимуть три «зелені коридори» з Маріуполя