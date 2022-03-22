Сьогодні працюватимуть три «зелені коридори» з Маріуполя
Стали відомі плани роботи гуманітарних коридорів 22 березня
22 березня для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя буде працювати три маршрути. Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.
- Бердянськ – Запоріжжя
Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
- Мангушська громада – Запоріжжя
Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»
- Нікольське – Запоріжжя
Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
«Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці. Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців», – йдеться в повідомленні.
Зараз вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою
Також вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців
В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
- 3-62-76 та 3-52-52
- 097 551 59 17
- 050 439 75 29.
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:
- (095) 220- 41- 11
- (067) 220- 41- 12
- 0800- 503- 508
Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя.