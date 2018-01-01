Росіянин хотів ввезти в Україну радіоактивну колбу

Чоловік не пояснив навіщо віз цю речовину в Україну

Співробітники прикордонної служби України затримали в пункті пропуску Гоптівка в Харківській області громадянина Росії, який намагався вивезти з України колбу з невідомою речовиною зі значним перевищенням радіаційного фону. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Як повідомляється, на пункт пропуску прибув автомобіль ВАЗ під керуванням



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Чоловік не пояснив навіщо віз цю речовину в Україну

Співробітники прикордонної служби України затримали в пункті пропуску Гоптівка в Харківській області громадянина Росії, який намагався вивезти з України колбу з невідомою речовиною зі значним перевищенням радіаційного фону. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Як повідомляється, на пункт пропуску прибув автомобіль ВАЗ під керуванням росіянина, на якому спрацював комплекс для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів типу «Бурштин».

«Під час подальшого огляду автомобіля в сумці серед особистих речей 38-річного росіянина була виявлена колба зі значним перевищенням радіаційного фону. Попередньо встановлено, що предмет є складовою частиною авіаційного приладу», - йдеться в повідомленні.

Громадянина Росії передали поліції.

Нагадаємо, раніше в пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили автозапчастини та бортовий самописець в автомобілі.