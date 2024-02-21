Росія може запустити ядерну зброю в космос у цьому році – Bloomberg

Розміщення ядерної зброї у космосі порушить Договір про космос 1967 року, який підписала Росія

РФ нарощує космічний потенціал для знищення супутників за допомогою ядерної зброї

Сполучені Штати розповіли своїм союзникам, що Росія може відправити у космос ядерну зброю для знищення супутників уже цього року. Про це пише Bloomberg.

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Країна-агресор нарощує космічний потенціал для знищення супутників за допомогою ядерної зброї. Зазначається, що ядерна зброя у космосі, порушить Договір про космос 1967 року, який підписала Росія.

Видання повідомляє, що, за оцінками експертів, Росія не планує детонацію орбітальної зброї. Однак є ризик аварії, а ядерний вибух може вразити приблизно третину супутників й завдати шкоди системам зв’язку на землі.

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Джерело, яке знається на космічній зброї, повідомило, що наслідки будь-якого вибуху залежатимуть від розміру боєголовки та не обов’язково означатимуть знищення супутників, але можуть означати збої, які потребуватимуть виправлення помилок.

Нагадаємо, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

Як повідомлялося, Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден заявив, що теоретично росіяни можуть завдати шкоди супутникам за допомогою ядерної зброї у космосі, проте жодної загрози для американського народу немає.

До слова, Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із своїми китайським та індійськими колегами можливість відправки Росією в космос ядерної антисупутникової зброї.