Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
Мешканець Запоріжжя планував дистанційно підірвати місцеве відділення пошти
фото: СБУ

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі 

Служба безпеки України запобігла вчиненню теракту у центрі Запоріжжя – у результаті багатоетапної спецоперації затримано російського агента, який намагався підірвати місцеве відділення пошти.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого – мешканця з тимчасово окупованої частини регіону. У подальшому ворожий агент отримав через «зв’язкового» завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки.

Для вчинення злочину фігурант виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

9 фото
На весь екран

Для конспірації зловмисник планував доправити «посилку» до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку вибухівки на пошту фігурант мав привести її в дію за допомогою телефонного дзвінка.

За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Крім того у ході розслідування СБУ встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову «винагороду».

Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого вилучено предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Також у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти теракт розслідування державна зрада вибухівка ГРУ СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували Донеччину ракетами
Уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото)
25 лютого, 10:34
Тарас із дідусем Володимиром Івановичем Чердоклієвим
Тарасу досі сниться село Мирне. Історія хлопчика, який втратив батька і пережив окупацію
24 лютого, 11:40
Прокуратура Парижа виявила, що, не дивлячись на продаж вілли, вона ніколи не виходила з-під контролю «Газпрому»
Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом»
20 лютого, 09:42
Деякі українські підрозділи в Авдіївці фактично опинилися в оточенні
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
16 лютого, 09:07
Зсув ґрунту в золотій шахті у турецькій провінції Ерзінджан
Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди
14 лютого, 07:20
Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС
Через російський обстріл припинила роботу одна з ТЕС
13 лютого, 05:20
Кандидат у прем’єри Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна хоче відкрити в Грузії «другий фронт»
Майбутній прем’єр Грузії зробив гучну заяву про Україну
6 лютого, 20:23
До 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
5 лютого, 13:00
Служба безпеки Грузії заявила, що загальна вага вибухової речовини сягає 14 кг
Грузія заявила, що затримала вантаж вибухівки, який прямував з Одеси до Воронежу
5 лютого, 12:08

Події в Україні

Як топили «Сергія Котова»: розвідка показала відео знищення корабля
Як топили «Сергія Котова»: розвідка показала відео знищення корабля
СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
Віталій Герсак пропонує Україні перейняти американський досвід ветеранської політики
Віталій Герсак пропонує Україні перейняти американський досвід ветеранської політики
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка повідомила деталі спецоперації
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка повідомила деталі спецоперації
У Криму уражено російський корабель (відео)
У Криму уражено російський корабель (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
29K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
14K
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
14K
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
7734
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
6883
Пугачова відгуляла першу неділю весни під легендарний український хіт (відео)

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua