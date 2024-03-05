СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України запобігла вчиненню теракту у центрі Запоріжжя – у результаті багатоетапної спецоперації затримано російського агента, який намагався підірвати місцеве відділення пошти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого – мешканця з тимчасово окупованої частини регіону. У подальшому ворожий агент отримав через «зв’язкового» завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для вчинення злочину фігурант виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

9 фото На весь екран

















Для конспірації зловмисник планував доправити «посилку» до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку вибухівки на пошту фігурант мав привести її в дію за допомогою телефонного дзвінка.

За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Крім того у ході розслідування СБУ встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову «винагороду».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого вилучено предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Також у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.