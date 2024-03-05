СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
Зраднику загрожує довічне позбавлення волі
Служба безпеки України запобігла вчиненню теракту у центрі Запоріжжя – у результаті багатоетапної спецоперації затримано російського агента, який намагався підірвати місцеве відділення пошти.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.
Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого – мешканця з тимчасово окупованої частини регіону. У подальшому ворожий агент отримав через «зв’язкового» завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки.
Для вчинення злочину фігурант виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.
Для конспірації зловмисник планував доправити «посилку» до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку вибухівки на пошту фігурант мав привести її в дію за допомогою телефонного дзвінка.
За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Крім того у ході розслідування СБУ встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.
Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову «винагороду».
Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого вилучено предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Також у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).
Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші.
Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.
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