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У Росії прізвище Навального прирівняно до екстремістської символіки

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії прізвище Навального прирівняно до екстремістської символіки
Суди послалися на те, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище «Олексій Навальний» як «атрибутику та символіку»
фото з відкритих джерел

Суди РФ призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах

Суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Про це пише російська служба «Радіо Свобода» та правозахисний проєкт «Перший відділ».

Проєкт «Перший відділ» посилається на три постанови про адміністративне правопорушення, видані учасникам акцій пам'яті Навального у Челябінську, Краснодарі та Мурманську. Раніше повідомлялося про протокол за згадку про Навального в Ульяновську.

Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах. В ухвалах суди послалися на те, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище «Олексій Навальний» як «атрибутику та символіку».

«Перший відділ» зазначає, що при описі обставин «порушень» використовувалася «експертиза» донощика Данила Міхєєва. Суди неодноразово використовували його висновки у справах про демонстрацію забороненої символіки – при тому, що у 2022 році Мін'юст визнав Міхєєва «некваліфікованим».

«Перший відділ» вважає, що жодним рішенням суду прізвище Навального не було заборонено і не може бути заборонено.

Правозахисники зазначили, що з огляду на таку широку географію покарання за прізвище можна вважати практикою, а не ексцесами на місцях.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: президент Олексій Навальний розслідування Володимир Зеленський політика вбивство путін

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