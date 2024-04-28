Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Знайшли слабкі місця». ЗСУ підтвердили просування росіян під Авдіївкою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Знайшли слабкі місця». ЗСУ підтвердили просування росіян під Авдіївкою
За словами Тимочка, загарбники зуміли «знайти слабкі сторони» української оборони за «хронічної нестачі боєкомплекту»
фото з відкритих джерел

Ворог спробує прорватися до Покровська

Російські окупанти просунулися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону.

«Там (на Авдіївському напрямку, «Главком») склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу», – зазначив військовий.

За його словами, ворог буде намагатися прориватися з Очеретиного у бік Покровська, і для цього задуму вже накопичений особовий склад. Тимочко наголосив, що зараз важливо не дати ворогу розгорнути плацдарм, що, своєю чергою, може перетворитися на прорив. 

«З одного боку, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншого – розуміємо, що ворог не зміг розгорнутися на Авдіївському напрямку, як вони планували – в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку», – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко зауважив, що загарбники зуміли «знайти слабкі сторони» української оборони за «хронічної нестачі боєкомплекту».

«Ворог намагався скористатися своїм вікном можливостей. Питання в тому, яких втрат вони там готові зазнавати, щоб утримувати той зайнятий плацдарм, який вони намагалися розширити. Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові військові підрозділи, так і додаткові засоби ураження», – сказав Тимочко.

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські війська активізували операції поблизу Сватового. Окупанти заявили про просування в районі кордону Донецько-Запорізької області та захоплення Кислівки на Харківщині. 

Триває 795-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку захисники відбили 35 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

Теги: фронт війна Авдіївка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак
ЗСУ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу окупантів – Генштаб
17 квiтня, 07:22
США та союзники не бояться брати участь у цій масштабній виставі, про сценарій якої сторони попередили одна одну заздалегідь
Політична турбуленція у США: Як це впливає на світову безпеку
16 квiтня, 14:34
«Є повідомлення, що по російським окупантам в Маріуполі вчора було завдано ракетний удар»
Земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди
13 квiтня, 11:57

Події в Україні

ЗСУ пояснили, що за невідомі дрони вночі збивали над Україною
ЗСУ пояснили, що за невідомі дрони вночі збивали над Україною
«Знайшли слабкі місця». ЗСУ підтвердили просування росіян під Авдіївкою
«Знайшли слабкі місця». ЗСУ підтвердили просування росіян під Авдіївкою
Атака «Шахедів» на Миколаїв: пошкоджено готелі та критичну інфраструктуру (фото)
Атака «Шахедів» на Миколаїв: пошкоджено готелі та критичну інфраструктуру (фото)
На одному з напрямків зросла кількість ворожих атак: дані Генштабу
На одному з напрямків зросла кількість ворожих атак: дані Генштабу
Аналітики прогнозують, що росіяни можуть отримати перевагу на фронті
Аналітики прогнозують, що росіяни можуть отримати перевагу на фронті
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
50K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
30K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
22K
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
18K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
7232
На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей: чому він отримав повістку

Новини

Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua