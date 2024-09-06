Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді
Ужгородська міськрада
фото з відкритих джерел

За даними правоохоронців, посадовці вимагали 15 тисяч доларів від підприємця за дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями

У будівлі Ужгородської міської ради сьогодні вранці почалися обшуки. Про це повідомила речниця міської ради Алла Кохан в коментарі «Суспільному».

Слідчі дії тривають в окремих структурних підрозділах міської ради.

Джерела видання в правоохоронних органах стверджують, що посадовці міської ради вимагали 15 тисяч доларів від підприємця за дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями.

Обшуки вже були у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП «Архітектурно-планувальне бюро» Даніелли Геворкян.

Зазначається, що співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди» та «Шахрайство».

Нагадаємо, що вчора виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що в його кабінеті проходять обшуки, а в міськраду «ввірвалися люди з автоматами». Згодом пресслужба Чернігівської міськради запевнила, що чиновники надали правоохоронцям усі необхідні документи, більшість з яких є на офіційному веб-сайті відомства.

Теги: Ужгород обшук СБУ міськрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни використали нову тактику – агенти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки
Резонансне затримання грушників-навідників. Мова реально йде про сотні врятованих життів
31 серпня, 17:42
Після 2018 року «Київтеплоенерго» отримало в управління мережі ПАТ «Київенерго», яке до того обслуговувало паливно-енергетичний комплекс столиці
Правоохоронці проводять обшуки у «Київтеплоенерго»
29 серпня, 14:49
14 серпня слідчі провели обшук, під час якого виявили низку речових доказів у справі про вбивство Фаріон
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
22 серпня, 15:41
«Маринівка» – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області
Аеродром «Маринівка»: що відомо про летовище, яке атакували українські дрони
22 серпня, 13:42
Раніше низка ЗМІ поширила інформацію про те, що СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та його начальника Василя Зубатова
Закарпатський ТЦК прокоментував інформацію про обшуки в хустського воєнкома
21 серпня, 21:18
Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати поплічників Кремля
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
21 серпня, 15:24
Воїни взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат»
Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів (фото, відео)
15 серпня, 10:52
Під удар потрапили аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ»
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ
14 серпня, 14:18
Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому»
Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів
12 серпня, 10:14

Кримінал

СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді
СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді
Суддя ВАКС: Ексглава «Укренерго» Кудрицький відмовився сприяти НАБУ і САП у розслідуванні
Суддя ВАКС: Ексглава «Укренерго» Кудрицький відмовився сприяти НАБУ і САП у розслідуванні
Збитки на мільярд: ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони
Збитки на мільярд: ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони
Вимагав хабарі за нарахування соцвиплат: затримано очільника відділу Міноборони
Вимагав хабарі за нарахування соцвиплат: затримано очільника відділу Міноборони
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
Підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство – адвокат
Підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство – адвокат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
9480
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
8174
Дівчина Кулеби відреагувала на його звільнення
6576
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua