СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді

За даними правоохоронців, посадовці вимагали 15 тисяч доларів від підприємця за дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями

У будівлі Ужгородської міської ради сьогодні вранці почалися обшуки. Про це повідомила речниця міської ради Алла Кохан в коментарі «Суспільному».

Слідчі дії тривають в окремих структурних підрозділах міської ради.

Джерела видання в правоохоронних органах стверджують, що посадовці міської ради вимагали 15 тисяч доларів від підприємця за дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями.

Обшуки вже були у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП «Архітектурно-планувальне бюро» Даніелли Геворкян.

Зазначається, що співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди» та «Шахрайство».

Нагадаємо, що вчора виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що в його кабінеті проходять обшуки, а в міськраду «ввірвалися люди з автоматами». Згодом пресслужба Чернігівської міськради запевнила, що чиновники надали правоохоронцям усі необхідні документи, більшість з яких є на офіційному веб-сайті відомства.