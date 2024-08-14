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Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерело
Під удар потрапили аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ»
скріншот з відео

За даними джерел «Главкома» , Сили оборони провели спецоперацію, щоб окупанти не могли використовувати аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах

Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у СБУ.

Зокрема, під удар потрапили «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ». Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Варто зазначити, що російські «воєнкори» почали говорити про високу результативність удару по аеродромах та наголошувати, що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Натомість місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на «Саваслейці», звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

«СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».

«Саваслейка»авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

Також уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.

До слова, Російське Міністерство оборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. За даними оборонного відомства нібито всі 117 БпЛА вдалося збити.

Читайте також: Пріоритетна ціль – «Саваслейка». Чим важливий аеродром, який уразили ЗСУ
Теги: росія СБУ ЗСУ війна безпілотник аеродром дрон

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