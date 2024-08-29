Правоохоронці проводять обшуки у «Київтеплоенерго»

Після 2018 року «Київтеплоенерго» отримало в управління мережі ПАТ «Київенерго», яке до того обслуговувало паливно-енергетичний комплекс столиці

Посадових осіб «Київтеплоенерго» правоохоронці звинувачують у привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж

На території комунального підприємства «Київтеплоенерго» тривають обшуки. Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальне підприємство.

Як наголошує пресслужба, посадових осіб «Київтеплоенерго» правоохоронці звинувачують у привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вулиці Антоновича у 2016 році.

«Тоді паливно-енергетичний комплекс столиці обслуговувало ПАТ «Київенерго». КП «Київтеплоенерго» на той час не існувало, мережі в його управління передали лише після 2018 року», – зазначено в повідомленні.

За словами слідчих йдеться про кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, взяті Київською міською державною адміністрацією на реконструкцію теплових мереж.

Пресслужба зазначила, що КМДА підписала відповідний меморандум з ЄБРР лише у 2018 році. Однак через воєнний стан місто не отримало кошти за цим кредитом.

Нагадаємо, у квітні на підприємство «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та Служби безпеки України.

Як повідомлялося, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.