Чернігівська міська рада прокоментувала обшуки у кабінеті очільника

У міськраді запевнили, що чиновники надали правоохоронцям усі необхідні документи, більшість з яких є на офіційному веб-сайті відомства

У Чернігівській міськраді відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Вони відбулися сьогодні, 5 вересня. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

У міськраді запевнили, що чиновники надали правоохоронцям усі необхідні документи, більшість з яких є на офіційному веб-сайті відомства.

Обшуки стосувалися рішення Чернігівської міськради від 2017 року. Тоді, за даними відомства, близько 1,5 млн грн пайового внеску було сплачено підприємцем, який побудував АЗС на землі комунального підприємства.

«Повідомлення, що земельна ділянка була передана безоплатно такою, що не відповідає дійсності», - запевнили в міськраді.

Окрім кабінету в.о. мера, обшуки також проводились у приміщеннях загального відділу міської ради.

У міськраді звернули увагу, що у 2017 році Ломако не був секретарем відомства, в.о. міського голови і навіть не був депутатом.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, правоохоронці провели обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломака. Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що в його кабінеті проходять обшуки, а в міськраду «ввірвалися люди з автоматами». Про це мер повідомив у своєму телеграм-каналі.

Поліція Чернігівської області зазначила, що правоохоронці проводять низку слідчих дій в рамках кримінального провадження, що розслідується за статтею 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці надалі збудували АЗС.

За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що 26 жовтня 2023 року співробітники Державного бюро розслідувань завітали з обшуками до виконувача обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломака. Він одразу пов’язав це зі своїм нещодавнім випадом на адресу начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. В. о. мера звинуватив голову міськадміністрації у халатній бездіяльності через трагедію двомісячної давнини – влучання російської ракети у місцевий драмтеатр. Брижинський в одному з інтерв’ю заявив, що не знав про те, що в цьому приміщенні готується виставка бойових дронів, за що Ломако назвав його «боягузом».

Утім корені протистояння міської та центральної влади в Чернігові йдуть куди глибше цієї словесної пікіровки. У грудні минулого року місто залишилось без мера Владислава Атрошенка, якого було знято з посади з доволі сумнівною аргументацією рішенням Яворівського райсуду Львівської області. Але ця спецоперація не дала такого ефекту, на який, мабуть розраховували її організатори на Банковій: влада в місті перейшла «за спадком» до соратника Атрошенка – секретаря міськради Олександра Ломака. Останній з тих пір перебуває у стані «холодної війни» з Офісом президента та його ставлеником в місті паном Брижинським.

Це вже не перший обшук вдома у Ломака – раніше він відбувався на початку вересня 2023-го і проводила його Служба безпеки. У ДБР одразу розповіли, що ті обшуки не стосуються заяв чи постів Ломака, а пов’язані з його закордонним відрядженням у травні. «Відрядження було оформлене 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини, яким чином він міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація, що його «канікули» орієнтовно тривали з 7 по 21 травня», – заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Ґрунт для таких звинувачень готувався давно. Ще в травні депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко повідомляла про можливі порушення під час поїздок чиновників Чернігівської міськради за кордон. Зокрема, вона помітила, що Ломако затримався в Парижі вже після того, як мав завершити всі справи в офіційному відрядженні у німецький Ахен та французький Реймс.

Виконувач обов’язків мера всі звинувачення відмітав і доводив, що їхав через таку кількість країн просто транзитом. А обшуки прогнозовано пояснював своєю незручністю для Києва.