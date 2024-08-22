Аеродром «Маринівка»: що відомо про летовище, яке атакували українські дрони

«Маринівка» – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області

За відкритими даними, на аеродромі «Маринівка» базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М

У Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів, на аеродромі «Маринівка» потужна пожежа. Місцеві жителі кажуть про можливу евакуацію. «Главком » зібрав усе, що відомо про російський аеродром «Маринівка».

Спільна операція СБУ та Сил спеціальних операцій

СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

«СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Так зване «СВО» настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами. Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

Аеродром «Маринівка» на карті

«Маринівка» – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області фото: скриншот bing.com

«Маринівка» – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області. За відкритими даними, на ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М.

Зауважимо, що від аеродрому «Маринівка» до крайньої точки України на Сході, – села Рання Зоря Луганської області – близько 450 кілометрів; до Харкова – понад 750; до Києва – більш ніж 1200; Дніпра – понад 800.

Які наслідки удару по «Маринівці» для росіян

Аеродром «Маринівка» входить до переліку аеродромів, які Росія експлуатує для завдання ударів авіабомбами по території України, тому влучання по складах зі зброєю буде мати суттєві результати. Про повідомив експерт з авіації Анатолій Храпчинський в ефірі «Апостроф TV».

«Після попередніх ударів і знищення складів ми вже бачимо зменшення ударів керованими авіабомбами, в цілому можна вже говорити про знищення третини запасів КАБів на російських аеродромах», – розповів експерт.

Храпчинський зауважив, що окрім складів зі зброєю Сили оборони постійно завдають ударів і по тих місцях, де перебувають російські літаки, тому продовження буде.

Катастрофи та інциденти

29 грудня 2011 року близько 20:00 за московським часом під час виконання посадки на аеродромі «Маринівка» сталося загоряння літака «Су-24». За командою керівника польотів екіпаж катапультувався. Літак вибухнув і згорів практично повністю.

11 лютого 2015 року на відстані 7 км від злітно-посадкової смуги аеродрому Маринівка зазнав катастрофи фронтовий бомбардувальник «Су-24МР». За попередніми даними, аварія сталася під час заходу на посадку літака, що вилітав на розвідку погоди. Екіпаж – командир ескадрильї підполковник Кукарцев І. Ю. та старший льотчик майор Волосков А. Ф. загинули.

12 вересня 2023 при виконанні навчального польоту за п'ять кілометрів від хутора Ложки зазнав аварії літак «Су-24» 11-го змішаного авіаційного полку РФ, обидва пілоти загинули.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі. Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром «Маринівка» , розташований у селищі Жовтневий, за 20 кілометрів від Калача-на-Дону. Очевидці повідомляють про 6-10 потужних вибухів та характерні звуки прольоту БПЛА перед атакою.