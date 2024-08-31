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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Резонансне затримання грушників-навідників. Мова реально йде про сотні врятованих життів

glavcom.ua
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Росіяни використали нову тактику – агенти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки
фото: СБУ

«Нові зрадники» більше орієнтовані на гроші

Цікаво простежити еволюцію російських агентів. Якщо буде час, гляньте повідомлення СБУ від 22-го року до нинішнього часу. У 22-гому мова йшла, в основному, про ідейних любителів «русского мира». Так, вони крали гроші, брехали «московському центру» і т.д. Але, все-таки щиро захоплювались Кремлем, Путіним і далі по списку. У році 24-ому ідейних вже немає. Або сидять, або в могилі, або втекли. А на Росію працюють чисті заробітчани. Виключно за бабло.

Візьмемо хоча б останній приклад. Цього разу мова йде про затримання розгалуженої мережі агентів ГРУ. Наша контррозвідка зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столиці затримано старшого агента (резидента) та одного з його соратників. «Любителі грошей з Москви» коригували ракетно-дронові атаки та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

Відзначу, що росіяни використали нову тактику – агенти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури. І встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла ГРУ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн. Можемо точно сказати, що мова реально йде про сотні врятованих життів.

«Нові зрадники» більше орієнтовані на гроші. Однак є і незмінні компоненти – спецслужба викриває і оперативно затримує і нових московських агентів, так само, як це було і раніше. Причому, в даному випадку мова йде про агентів високого рівня, які відповідали за створення мережі в різних містах. Чітка робота контррозвідки, яка є пріоритетом у структурі Малюка, є важливою для всіх Сил оборони, і для країни в цілому. І потужна спецслужба залишається тією ланкою, з якою росіяни нічого не можуть зробити.

Зазначу, що затримання таких навідників, важливі не тільки для справедливого покарання конкретних злочинців, але і як застереження для інших російських поплічників. Кураторів мереж затримувати завжди важливіше, ніж рядових виконавців. При цьому, практично певен, що «любителі рублів» сядуть на довічне. Адже Кремль не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо з числа завербованих українських громадян, ставлячись до них, як до непотребу.

Але загалом, подібні «агенти за бабло» не менш небезпечні, ніж «ідейні». Адже росіянам немає різниці, хто саме наводить ракету. Тому добре, що є незмінні константи: сядуть усі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: гроші окупанти ЗСУ СБУ державна зрада

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Тарас Загородній

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